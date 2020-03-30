魁省开通网课网站汇总平台，半天点击超过2500万次

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加拿大魁北克省星期一上午开通了一个免费网课的汇总平台：L’ÉCOLE OUVERTE， 启动刚半天，点击已经超过2500万人次，除了本地人外，点击还来自加拿大安省、美国和法国，这是一个双语教育网站的汇编。

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魁北克省教育部长让-弗朗索瓦·罗伯杰（Jean-François Roberge）说，开通这一新的在线工具，目的是帮助在家的孩子们能继续有系统的学习。

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这个平台把省政府认可的许多免费教育网站汇编在一起，按不同年级和学科分类，包括学前班、小学、中学、成人教育的课程，科目有数学、科学、法语、英语、历史、地理、体育课等等。

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魁省教育部表示，这些课程不属于必修，但我们正在为父母提供所有可能的工具，以帮助他们的孩子在这场危机中满足学习的欲望。

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(François Gagnon/Radio-Canada)

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疫情爆发后，魁北克省宣布所有学校停课，至少停到 5 月 1 日，之后的情况要看疫情。

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全球 80%的学生停课

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由于新冠肺炎的传播，许多国家采取学校停课措施，以减缓疫情的全球蔓延。

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根据联合国教科文组织的数据，到目前为止，已有超过130个国家实施了全国停课，导致全球 80%学生在家，不能正常上课，此外，还有一些国家实施了局部地区停课。

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