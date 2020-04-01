加拿大总理、反对党领袖和议员为新冠疫情捐出工资增加部分

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

按照相关法律，加拿大参众两院议员的基本工资在每年的今天（4月1日）分别自动上调2.1%和2.4%。但是今年由于经济民生大受新冠疫情影响，各党许多议员已经表示要捐出年薪的增加部分。现在总理特鲁多，保守党领袖希尔（Andrew Scheer）和新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）也加入了他们的行列。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些议员要求政府立法冻结工资。但现在议会休会避疫，无法进行提交法案和讨论、投票的常规立法程序。2008年金融危机导致经济衰退，当时的保守党政府曾立法将议员工资冻结三年。特鲁多本周表示，他相信议会将考虑这个建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在中部和安大略等省份实施的联邦碳税也是从今天开始从每吨超额碳排放20加元涨到30加元。也有议员建议冻结。但是特鲁多表示，联邦碳税的实施会让这些省份的民众获得更多的退税。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大众议院议员的基本工资为17万8900加元，参议员的基本工资为15万3900加元，今年应各涨3756加元。总理除了领议员的基本工资外，还有一份数额相同的总理工资，另加2000加元用车津贴。反对党领袖、议长和部长等职位也在议员基本工资外另有工资和津贴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP, Joan Bryden)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada