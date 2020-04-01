加拿大政府：应释放轻罪犯人以缓解监狱疫情

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加拿大联邦政府公共安全事务部长Bill Blair已经要求加拿大监狱系统考虑提前释放一些监狱犯人以缓解监狱面临COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的问题。

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加拿大公共安全部长的发言人Mary-Liz Power表示，联邦政府知道监狱犯人在社会风险方面的特殊性，但加拿大COVID-19病毒肺炎疫情在变化、政府的防疫措施也需要做出相应的调整；所以Bill Blair部长已经要求加拿大监狱部门负责人和加拿大假释部门的负责人讨论采取合适的措施提前释放一些犯人。

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加拿大监狱当局证实，Port-Cartier重罪监狱有两名囚犯和9名监管人员感染了COVID-19病毒，Joliette Institution for Women女子监狱也有两人确诊。

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加拿大犯人权益组织呼吁说，在COVID-19疫情已经在加拿大两个联邦监狱出现的情况下，释放轻罪犯人是防止疫情在加拿大监狱泛滥、缓解监狱过于拥挤这一老问题的有效措施。

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专家们指出，让轻罪犯人提前出狱可以有多种形式，比如提前假释、在家监禁、从监狱转到无看守过渡之家，等等。

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加拿大渥太华大学研究犯罪问题的专家Justin Piché指出，在COVID-19病毒肺炎疫情日益泛滥的情况下、减少监狱犯人数量是必须尽快采取的防疫措施，否则会有不少囚犯死于COVID-19病毒肺炎。

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RCI with Kathleen Harris · Janice Johnston · CBC News

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