加拿大联邦卫生部长承认政府没有足够的个人防护用品储备

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加拿大卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）星期三（4月1日）在回答记者问题时说，联邦政府在疫情开始蔓延时可能没有充足的个人防护用品储备。实际上，几十年来历届政府都没有在公共卫生储备上投入足够的资金，这也是世界各国的普遍状况。她认为，这场新冠疫情将会促使各国政府重新审视公共卫生投资和储备问题。

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加拿大首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）二月底曾表示，由于公共卫生属于省政府的管辖范围，联邦政府的医疗物资储备只是在发生罕见重大事故的情况下会用来增援省和地区。

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加拿大各地医院已经开始出现N95口罩紧缺的现象。魁北克省长勒格（François Legault）星期二警告说，该省医院的个人防护用品只够维持三到七天。

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特鲁多昨天在新闻发布会上表示，联邦政府将拨款20亿加元订购个人保护用品。他还对阿里巴巴等向加拿大捐赠口罩和试剂盒的企业表示感谢。

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公共服务与采购部长阿南德（Anita Anand）说，本星期将有5千万个N95口罩到货。

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与联邦政府签订生产医疗用品合同的公司之一Medicom目前与三家中国工厂合作，同时在考虑今后在加拿大开设新的工厂。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, Kathleen Harris, Sarah Leavitt, Elizabeth Thompson)

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