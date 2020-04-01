加拿大航空旅游业：二百万工作等待政府挽救

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在加拿大自由党联邦政府正制定帮助加拿大民航业和旅游业渡过难关救市计划的情况下，加拿大民航业、旅游业协会大声疾呼地要求联邦政府的救市措施不但要出台快、而且要力度大。

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求助

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代表民航公司的组织加拿大民航协会Air Transport Association of Canada主席John McKenna指出，现在几乎没有人坐飞机，民航公司的客运能力只被使用了10%到15%，没有哪个民航公司能靠这么点客流量存活下去；加拿大民航业在迫不及待地等待救助，可到目前为止还没有见到任何救助方案。

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John McKenna指出，在COVID-19病毒肺炎疫情还没有肆虐全球的时候加拿大民航业就已经遇到了困难。加拿大一些民航公司由于购买的波音737 MAX新型客机出现安全质量问题而被迫停飞，但却不得不继续支付购买飞机的贷款费用，已经出现现金流不足的问题；而今年一月底以来的COVID-19病毒肺炎疫情更是让加拿大民航公司现金短缺的问题急剧恶化。

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John McKenna警告说，如果民航业得不到联邦政府的迅速救助、则加拿大几十个大中小民航公司中的不少会陷入破产境地、成千上万雇员会失去工作，加拿大民航业会变得残破不全。

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等待

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期二表示，他知道加拿大的民航业、旅游业、天然气和石油工业正面临灾难性打击，需要联邦政府提供更多帮助，并承诺联邦政府会拿出更多的救市措施。

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加拿大联邦财政部长Bill Morneau星期二已经宣布，在今年3月到12月底期间加拿大21个民航机场将不用向联邦政府交付土地使用费，这是价值3.3亿加元的降低负担措施。

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但代表民航公司的组织加拿大民航协会主席John McKenna指出，给民航机场减免土地租金的措施虽好、但加拿大民航公司却未必能受益。

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加拿大民航公司正纷纷大幅度裁员以求生存。加拿大最大的航空公司加航已宣布暂时性裁员1万7千人，第二大民航公司西捷航空也裁员7千。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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