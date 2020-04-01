新冠病毒肺炎疫情让加美边界过境人数暴跌

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自COVID-19疫情开始在加拿大和美国泛滥、加美两国采取协调行动限制两国人员非必要过境交通以来，加美两国之间原本很繁忙的边境口岸变得人员稀少了。

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加拿大边境服务局CBSA提供的数据显示，与一年前同期相比，在3月23日到29日这一个星期从美国陆路进入加拿大的人数减少了82%，而从美国乘飞机抵达加拿大的人数则暴跌了96%。

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虽然跨越加美边境的商业运输没有受到限制，但拿上个星期的数据与一年前相比，COVID-19病毒肺炎疫情仍然让从美国开货柜车进入加拿大的司机人数下降了24%。

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除了美国和加拿大之间的客流量大幅度下降外，上个星期与一年前相比国际旅客入境加拿大的数量也暴跌了92%，民航国际货运量也比去年同期下降了16%。

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RCI with Alexander Panetta · CBC News

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