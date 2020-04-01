生死攸关：魁省省长告诫人们不要去老年人住所

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魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）敦促魁北克人在疫情中要保护老年人，严格遵守省政府为保护老年人制定的限制措施。

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在周三的通报中，莱戈特再次呼吁人们一定要远离老年人的住所和所有的长期护理机构。

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他说：

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我们必须继续保护我们的老年人口，任何人不得去老年人护理机构或老人的住所进行探视，这是一个生死攸关的问题。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省于 3 月14 日发布规定，禁止人们前往所有的老人院和长期护理院进行探访，但自那以来，全省仍然有 519 个此类机构中出现了至少1个新型冠状病例。

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魁省进一步收严限行区域

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魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特在周三的通报中还说，魁北克省目前有 4,611 例病例，其中 33 例死亡，307人住院， 82 人在接受重症监护。

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与周二相比，魁省新增 449 例病例，24 小时内的感染增加了 11％，低于最近几天的趋势。

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为了防止病毒向医疗资源有限的偏远地区扩散，魁省在宣布了 8 个限行地区后，周三又增加了 4 个限制人们通行的地区，包括 Laurentians、Lanaudière、Outaouais 和 La Tuque.

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（CBC）

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