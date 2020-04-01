Lynne Sladky/Associated Press

疫情期间网购食品更安全吗？

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月1日（星期三）16:05

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病毒流行，社会隔离，公共卫生官员呼吁人们居家隔离，减少外出，

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不过，随着不断有食品店员工被感染的消息出来，很多加拿大人在犹豫，到底是自己去买食品更安全，还是网购食品更安全？

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自己去，店里还有其他人；网购，从挑选食品到送货，都要经过陌生人的手…

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专家呼吁网购食品

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多伦多市卫生官员埃琳·德维拉（Eileen de Villa）发出的信息是：

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每次离开家，都会增加病毒传播的风险。

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汉密尔顿市圣约瑟夫医疗保健中心 （St. Joseph’s Healthcare）的传染病专家 Zain Chagla 医生说，即使你是自己去买食物，你挑选的食物可能已经被很多人触摸过了。

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多伦多副卫生官 Vinita Dubey 医生说，网购食物感染 COVID-19 的风险要小一些。

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她在一封电子邮件中说：

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这种病毒是通过与人的密切接触传播的，因此最好避免去店里购物，避免与人接触。

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网购食物要等两周

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在加拿大的一些城市，网购食物现在要 “排队” 两周。

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Zain Chagla 医生表示，各个食品超市应该把重点放在网购的客户身上。

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他说，食品超市的资源是有限的，因此，也许我们应该优先考虑那些居家隔离的人们。

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专家们说，如果不得不亲自去购物，最重要的是自己一个人去，不要一家子一起去，以减少店里的人数。

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Zain Chagla 医生说：

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食品店的人越多，风险就越大。在店里一定要与其他人保持两米的间距，另外，您应该提前列出清单，到了店里买完就走，快进快出。

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（CBC）

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