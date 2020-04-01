美国放弃向加美边界派遣军队防疫的计划

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美国政府放弃了其向美国和加拿大边境派遣军队防疫的计划。

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美国国防部一位官员在为媒体提供背景消息时说，美国国土安全部已不再寻求在北部美国与加拿大交界地区采取加强防护的措施。

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美国特朗普政府原来考虑的方案是派出上千名美国军人、并采用遥感监视器等设备对美国和加拿大的边境地区加强监控，以禁止用非常规方式跨越边境进入美国的行为。

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在美国政府提出要派遣军队在与加拿大交界的地区加强边境控制以防止COVID-19病毒肺炎疫情扩散的计划后，加拿大联邦政府立即表示了强烈反对的立场。

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加拿大联邦政府副总理Chrystia Freeland在3月26日表示，美国政府打算向美加边境地区派遣军队的防疫措施完全没有必要，加拿大方面认为这是会损害加美两国关系的举措，并已经将这一立场非常、非常明确地向美方进行了表述。

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RCI with Catharine Tunney, Philip Ling, Katie Simpson · CBC News

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