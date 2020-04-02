新冠病毒疫情暴露加拿大化验室严重短板问题

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面对泛滥成灾的COVID-19病毒肺炎疫情，检测、隔离和保持社会距离是在目前没有疫苗的情况下最有效的防疫措施。

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检测能力不足

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在检测方面加拿大先是面临检测试剂不足、只能对有限数量的疑似病人进行检测的问题；在测试试剂供应问题基本解决后现在又面临化验室能力严重不足、等待检验结果的时间越来越长的问题。

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而这后者是难以在短期得到解决的问题，也是加拿大公共卫生系统多年来就有的化验室专业人员短缺的老问题。

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在加拿大最大省份安大略省，在COVID-19疫情之前该省每天的医疗化验数量已经达到50万份，现在又加上每天成千上万份COVID-19病毒检测，这是在超负荷运转。

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缺专业技师

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加拿大医疗化验协会负责人Christine Nielson指出，加拿大医疗化验能力短缺、特别是缺少化验室专业人员的问题早已存在，协会过去十几年一直在呼呼联邦和省政府采取措施解决医疗化验能力短缺的问题。

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Christine Nielson指出，现在医疗化验领域每年退休的专业人士的数量大于大专院校相关领域新毕业的人数；在今后5年中加拿大现有医疗化验室专业人员中会有一半进入退休年龄；化验室专业人员短缺的问题在加拿大乡村和边远地区更加严重。

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比如，不列颠哥伦比亚省温哥华岛的公共卫生机构需要招聘十几个医疗化验室技师，但招工启示发布后却一直招不到合格的专业人士。

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加拿大劳动市场经济专家Brendon Bernard指出，除了劳动市场现有就业人口老龄化的问题之外，加拿大社会步入老龄化也增加了对医疗保健服务的需求，这进一步加剧了医疗服务供不应求的矛盾。

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在加拿大劳动市场招工网站Indeed Canada上，过去两年化验室专业人员的招工数量猛增了58%，今年3月份以来又增加了13%。这显示了对化验室技师需求的增长速度远远超过加拿大经济其他领域招工需求的增长速度。

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老大难问题

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为什么加拿大医疗化验室专业人员短缺成为老大难问题呢？

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专家们指出，加拿大医疗化验室专业人员短缺不是由于没有人愿意干这个行业，而是由于大专院校缺乏培养该领域新生的能力。

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医疗化验室技师需要特殊的专业技能，加拿大大专院校多培养一位化验室专业技师需要省政府增加拨款10万加元；而苦于预算资金紧缺的省政府过去多年来不是在增加对培养医疗化验室专业人士教育项目的拨款、而是在削减这方面的预算开支。

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比如加拿大最大省份安大略省在上个世纪90年代砍掉了省内7个培训医疗化验室技师的教育项目，而现在省内现存的5个大专院校化验室专业人员培训项目都已经满员，无法再增加招生。

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解决办法

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专家们认为，有两个办法可以缓解目前加拿大医疗化验室能力严重短缺的问题。

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一是简化对外国新移民医疗化验技师专业技能的认证手续，以更快、更好地利用新移民中化验室专业人士的技能。

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二是政府拨款为医疗化验室购买新型化验仪器，以提高化验室的检测效率。

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RCI with Brandie Weikle · CBC News

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