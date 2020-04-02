有几种口罩可重复使用：曼尼托巴省医生试验口罩消毒方法

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新冠疫情蔓延，各地医院口罩告急。一位加拿大医生和他的团队尝试用不同的消毒方法给口罩消毒以便重复使用。他们的初步试验结果是，有几个类型的N95口罩可以经得起高压蒸汽消毒，而这种消毒方式几乎所有医院都在用。

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主持这次试验的温尼伯市卫生科学中心重症监护医生阿南德.库玛（Anand Kumar）说，他们使用了四种口罩，试了四种消毒方法，结果显示，使用喷雾过氧化氢是最有效、也是最能保持口罩性能的消毒方法，而且四种口罩都可以用。但是北美只有几家医院使用这种方法消毒。

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另一种方法就是高压消毒。这是一种广泛使用的消毒法，每家医院都有高压灭菌消毒器。库玛医生说，它的原理和高压锅类似。口罩放进去，用121摄氏度的高温消毒15分钟。温尼伯国家实验室的检测显示这种方法可以有效杀死新冠病毒。

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并不是每一种口罩都经得起高温高压的考验。库玛医生等人发现，在医用口罩中，皱褶口罩可以多次消毒而保护功能不被“降级”。

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原则上医护人员每接触一个新冠患者就要换一次口罩。它们往往只被使用了几分钟。库玛医生建议重复使用的是这些口罩，而不是被戴了很长时间的。

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库玛医生等人星期三公布了他们的试验结果，同时强调这只是初步试验结果，呼吁其他医生继续进行进一步的试验。

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（RCI with CBC News, Holly Caruk)

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