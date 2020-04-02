PHOTO : COURTOISIE: HALLES D'ALIMENTATION DE THETFORD MINES

有助社会疏远：多伦多市长要求食品超市 24 小时营业

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月2日（星期四）13:29

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食品超市被定为基本服务，疫情期间各省市的食品超市都在继续营业，但每个地区对营业时间的要求不一样。

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多伦多呼吁食品超市24小时营业

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在多伦多市，多伦多市长约翰·托里（John Tory）正在呼吁食品超市每天24小时开放，以有助于实行社会疏远措施，遏制COVID-19的传播。

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托里周四在接受媒体采访时表示，他已向多家食品超市提出了这一要求。

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他说，延长营业时间，居民们就可以随时去买食品，有助于减少在同一时间内进入食品商店购物的人数，从而降低人与人之间离得太近的风险。

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魁省食品店周日关门

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PHOTO : FACEBOOK ÉPICERIE PROVISIONS INC.

相反，魁北克省的食品店则都在疫情期间缩短了营业时间，而且省政府规定，从4月开始，所有食品店在星期日关门，让食品店的员工能休息一下。

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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）本周早些时候说，不可能要求食品超市的员工连续数周提供每周7天的全方位服务。

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“顾客把食品超市当社交场所”

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在大多伦多地区，一些食品店的员工批评说，有些顾客仍然互相聊天，还有些人是一家人一起来购物。

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乔伊·巴雷达（Joy Barreda）目前在多伦多一家食品超市担任保安员，他说，许多消费者似乎把这个地方当成了酒吧，买东西时还在聊天。

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多伦多农场超市Fiesta Farms的老板迪诺·维戈纳（Dino Virgona）表示，员工要不停地提醒客户尽可能自己一个人来，不要一家子都来买东西，以减少人员接触和冠状病毒的传播。

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公共卫生官员要求公众做到每周最多只去一次食品商店。

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（CBC）

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