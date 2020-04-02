有助社会疏远：多伦多市长要求食品超市 24 小时营业

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

食品超市被定为基本服务，疫情期间各省市的食品超市都在继续营业，但每个地区对营业时间的要求不一样。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多呼吁食品超市24小时营业

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在多伦多市，多伦多市长约翰·托里（John Tory）正在呼吁食品超市每天24小时开放，以有助于实行社会疏远措施，遏制COVID-19的传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

托里周四在接受媒体采访时表示，他已向多家食品超市提出了这一要求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，延长营业时间，居民们就可以随时去买食品，有助于减少在同一时间内进入食品商店购物的人数，从而降低人与人之间离得太近的风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省食品店周日关门

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相反，魁北克省的食品店则都在疫情期间缩短了营业时间，而且省政府规定，从4月开始，所有食品店在星期日关门，让食品店的员工能休息一下。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）本周早些时候说，不可能要求食品超市的员工连续数周提供每周7天的全方位服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“顾客把食品超市当社交场所”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在大多伦多地区，一些食品店的员工批评说，有些顾客仍然互相聊天，还有些人是一家人一起来购物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乔伊·巴雷达（Joy Barreda）目前在多伦多一家食品超市担任保安员，他说，许多消费者似乎把这个地方当成了酒吧，买东西时还在聊天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多农场超市Fiesta Farms的老板迪诺·维戈纳（Dino Virgona）表示，员工要不停地提醒客户尽可能自己一个人来，不要一家子都来买东西，以减少人员接触和冠状病毒的传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共卫生官员要求公众做到每周最多只去一次食品商店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada