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来自意大利的教训

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月2日（星期四）14:42

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新冠病毒疫情全球蔓延，病例数正在接近100万例。

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在意大利，冠状病毒感染首先在意大利北部地区伦巴第的洛迪（Lodi）小镇爆发，之后意大利迅速成为欧洲疫情爆发的中心。

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现在，医护人员在继续发出强烈警告，称意大利还远未走出困境。

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专家们说，意大利在这场疫情中犯了一些 “致命错误”，世界其他地区应立即汲取这些教训。

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普通医院接收新冠病毒患者

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Des membres des services de santé italiens en tenue de protection.

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PHOTO : REUTERS / MASSIMO PINCA

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意大利伦巴第大区副总理卡洛·博尔盖蒂（Carlo Borghetti）说：

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我们犯下的最大错误是让感染了 COVID-19 的患者进入该地区的普通医院，我们应该立即为冠状病毒患者建立专门、单独的医疗场所，我建议世界其他地方都这样做，以免将 COVID 患者送入尚未感染病毒的医疗机构。

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测试政策 “错了”

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意大利的官方统计感染人数目前已超过 11 万人，但流行病学家估计，实际感染人数可能至少是该人数的 10 倍。

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在 2 月 21 日发现第一名患者后不久，意大利北部地区在 2 月的最后一周开始对无症状者进行大规模检测。

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然而，一周后，由于来自政府的要求，疫情地区把检测仅限于出现了症状的人 。

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在疫情最严重的城市贝加莫，贝加莫医学协会（ Medical Association of Bergamo）会长吉多·马里诺尼（Guido Marinoni）说：

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这种测试政策是错误的, 我们至少应该对检测阳性者的家人以及与之有过接触的人进行测试。

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加拿大测试标准不一

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在加拿大，COVID-19 病例数周四已超过10,000 例。

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各省的医院纷纷采取推迟非必要手术，扩大急诊室，医院腾出更多床位备用等措施。

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但是，在对新冠病毒的测试政策上，各省仍然标准不一，有的省份在不断扩大测试范围，有的省份在测试政策上仍然相当滞后。

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（CBC）

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