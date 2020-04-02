邮件进微波炉、食物进冰箱是否能灭新冠病毒

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面对COVID-19病毒肺炎疫情，每天都有不少民众用电子邮件向加拿大广播公司 COVID@cbc.ca的问答网页提出有关新冠病毒肺炎的问题。加拿大广播公司在收到这些问题后挑选出有代表性的问题请专家们提供解答。

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加拿大广播公司英语新闻网站星期四就对几个很有意思的问题给出了专家们的回答。

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用微波炉烘烤邮件是否能灭杀病毒

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加拿大传染病专家Sumon Chakrabarti医生指出，绝大多数人是通过呼吸系统感染COVID-19病毒的、而不是通过皮肤的接触性传染。从理论上说，如果有感染者向你的邮件打喷嚏、你的手在触摸了这些信件后又立即接触了自己的鼻子或嘴部、则你是会被传染的，但这不是很可能发生的情况。

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Sumon Chakrabarti建议人们可以像正常情况那样打开邮件，但不要接触自己脸部，在看完邮件后立即洗手。

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虽然微波能够灭杀病毒，但把易燃的纸张邮件放进微波炉加热烘烤会引发火灾，所以不要这么做。

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把食物放进冰箱、冰柜是否会延长病毒存活时间

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多伦多大学传染病专家Colin Furness指出，就像把鲜肉放入冰箱、冰柜能够延长其保质期一样，COVID-19病毒在低温下的存活时间也会延长。

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专家们的共识是，在把买来的食物放入冰箱冰柜之后和从冰箱冰柜取出食物之后都要洗手。

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RCI with Ania Bessonov · CBC News

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