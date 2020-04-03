新冠病毒疫情让加拿大减少在伊拉克军人数量

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据加拿大广播公司记者从国防部资深官员得到的消息，加拿大派驻伊拉克军人中的相当一部分官兵已经被临时转派到科威特。

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加拿大军方做出这一军队重新调配的决定主要是出于两个原因。

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一是因为加拿大军人在伊拉克执行的是培训伊拉克政府军的任务，而COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥让伊拉克军队缺乏可以调出来接受培训的军人。

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二是在美国军队用无人机精准斩首伊朗特种部队指挥官苏莱曼尼将军后伊拉克的局势紧张，伊朗支持的伊拉克民兵已经向美国为首的联军发动了15次袭击。

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在伊拉克的加拿大军人约5百名，是北约牵头、美国军队为主的国际联军的一部分。

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在COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大爆发以来，有专家认为加拿大军方为了确保有足够的军人参加国内的抗疫行动、会把派驻海外的一些加拿大军人调回国内。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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