加拿大几大银行同意降低信用卡债务利率

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加拿大六大银行都表示将采取暂时性降低信用卡债务利率的措施帮助加拿大人渡过目前COVID-19病毒肺炎疫情泛滥、经济停摆的难关。

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Bank of Nova Scotia在星期五、蒙特利尔银行在星期六宣布，为那些遇到付款困难的信用卡客户把其信用卡债务利率大幅度下调到10.99%。

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这样到周末为止，加拿大六大商业银行（其他四个是TD银行、皇家银行、国民银行和CIBC银行）就都采取了为普通消费者和中小企业信用卡客户下调信用卡利率的措施、帮助加拿大人渡过目前由于COVID-19病毒肺炎疫情而造成的重大经济困难。

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其中TD银行和皇家银行采取的措施是把遇到财务困难的信用卡客户的债务利率削减一半，国民银行是为那些获得批准延期三个月付款的客户把利率削减到10.9%，而CIBC银行是为那些请求延期付款的信用卡客户把利率降低到10.99%。

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在COVID-19病毒肺炎疫情发生前，加拿大六大商业银行发行的绝大多数信用卡的债务利率一般是在19.99%到20.99%之间。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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