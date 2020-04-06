加拿大退休金计划（CPP）是安全的：投资委员会主席的定心丸

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新冠疫情爆发以来，全球股市剧烈震荡。但是加拿大联邦退休金计划（CPP）投资委员会主席马克.麦钦（Mark Machin）日前在接受CBC采访时表示，加拿大人的退休老本是安全的，他们完全可以把对此的担心从自己的“发愁清单”里去掉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦钦解释说，这项基金的投资规划已经把市场剧烈动荡考虑在内。尽管股市下跌会造成投资回报率下跌，但是“我们没有把鸡蛋全放在一个市场或一个行业”，多样化的投资会让CPP基金安全度过接下来的经济衰退。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

例如，股市下跌，国债市场就会相对强劲，一些经济领域的业绩也比平日更好。麦钦以CPP投资的一个欧洲香料公司举例说，近来市场对卫生纸和肥皂的需求就使这家公司的销量大涨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，CPP在石油和天然气领域的投资约占3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际原油价格猛跌使加拿大经济相当于受到双重打击。麦钦并不讳言加拿大将面临严重的经济衰退，预测今年第二季度的GDP将下滑20%，但是下半年会逐渐好转，明年的经济增长率可能达到4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过在出现转机之前，加拿大人还要熬过好几个月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Justin Chandler， Samira Mohyeddin）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada