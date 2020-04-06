（CP/ian Wyld）

加拿大退休金计划（CPP）是安全的：投资委员会主席的定心丸

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月6日（星期一）16:30
更新 2020年4月6日（星期一）18:52

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新冠疫情爆发以来，全球股市剧烈震荡。但是加拿大联邦退休金计划（CPP）投资委员会主席马克.麦钦（Mark Machin）日前在接受CBC采访时表示，加拿大人的退休老本是安全的，他们完全可以把对此的担心从自己的“发愁清单”里去掉。

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麦钦解释说，这项基金的投资规划已经把市场剧烈动荡考虑在内。尽管股市下跌会造成投资回报率下跌，但是“我们没有把鸡蛋全放在一个市场或一个行业”，多样化的投资会让CPP基金安全度过接下来的经济衰退。

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例如，股市下跌，国债市场就会相对强劲，一些经济领域的业绩也比平日更好。麦钦以CPP投资的一个欧洲香料公司举例说，近来市场对卫生纸和肥皂的需求就使这家公司的销量大涨。

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他说，CPP在石油和天然气领域的投资约占3%。

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国际原油价格猛跌使加拿大经济相当于受到双重打击。麦钦并不讳言加拿大将面临严重的经济衰退，预测今年第二季度的GDP将下滑20%，但是下半年会逐渐好转，明年的经济增长率可能达到4%。

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不过在出现转机之前，加拿大人还要熬过好几个月。

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（RCI with CBC News, Justin Chandler， Samira Mohyeddin）

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