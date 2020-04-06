加拿大首席卫生官以这个理由拒绝公布疫情预测

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加拿大首席公共卫生官Dr. Theresa Tam到周末为止继续拒绝公布对加拿大COVID-19病毒肺炎发展趋势的预测。她给出的理由是没有哪个预测模型能够是水晶球、没有哪个预测模型能够准确地预测未来，与尝试预测将来相比更重要的是集中精力关注目前的问题。

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Dr. Theresa Tam承认政府在使用不同的COVID-19病毒肺炎疫情预测模型，但说那是为了制定政府计划和抗疫政策而使用的工具，而哪一种模型的预测会更符合现实要取决于政府采取的措施和民众的行为。

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但加拿大最大省份安大略省政府已经公布了其对COVID-19病毒肺炎疫情的预测，加拿大第二大省份魁北克省政府也将在星期二公布其对疫情的预测。

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加拿大联邦自由党政府正受到越来越大的压力要其对加拿大人公开和透明，尽快公布联邦政府对加拿大COVID-19病毒肺炎疫情发展的分析和预测数字。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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