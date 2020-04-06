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加拿大魁北克省延长关门禁令到5月4日

作者 方华 |
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发表 2020年4月6日（星期一）08:27

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加拿大COVID-19病毒肺炎疫情最严重的省份魁北克省政府星期日宣布，原定到413日截至的非必要领域的公司、企业、商店关门到413日的禁令延长到54日，以防止疫情的继续恶化。

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魁北克省长François Legault星期日在疫情发布会上说，在COVID-19病毒肺炎确诊病例、入院治疗病人和死亡病人的数量都在持续增加的情况下，采取延长让人们呆在家里不上班、保持社会距离的防疫措施是非常必要的；不这样做会让COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的时间更长、生命损失更大；魁北克的抗疫战争已经进入了关键阶段。

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根据魁北克省卫生机构的统计，该省星期日比星期六新增了947个COVID-19病毒肺炎确诊病例、使得确诊数量达到7944人，新增COVID-19病毒肺炎死亡人数19人，使得魁北克省死于COVID-19病毒肺炎的总数达到94人。

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专家们预测魁北克省的COVID-19病毒肺炎疫情还会继续恶化一段时间，可能需要一、两个星期的时间才能从疫情恶化期转入平稳期。

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