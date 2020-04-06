周一全球股市回升，投资者们对前景略乐观一些

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随着世界上疫情最严重的一些地区开始出现缓和趋势，星期一全球股市上涨。

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周一开盘后，美国股市上涨了超过 4%，标准普尔 500 指数早盘上涨 4.4％，道琼斯工业平均指数上涨了 1,000多点，涨幅近 5％，至 22,038 点，纳斯达克指数上涨了 4.3％。

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加拿大的 S＆P / TSX 综合指数也上涨了 500 多点，涨幅约为 4％。

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在此之前，欧洲和亚洲的股市也已经出现类似幅度的上涨，这一迹象表明，投资者们对经济的前景稍为乐观了一些。

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意大利西班牙新增病例下滑

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欧洲疫情最严重的两个国家意大利和西班牙开始出现放缓，新增病例连续几天出现下滑趋势。

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中东地区的严重疫情国家伊朗，新增病例也已经连续一周呈减少趋势。

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在美国疫情爆发的中心纽约，也报告了每日死亡人数的减少，但有关当局警告说，现在来判断这是暂时现象，还是下滑趋势的开始，尚为时过早。

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市场一直在焦急等待新增病例停止加速的迹象，等待着疫情拐点的出现，但谁也不知道会是什么时候。

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美国 Oanda 公司的杰弗里·哈雷（Jeffrey Halley）发表评论说，现在每天仍有很多人死于新冠病毒，但比以前少了，这给市场带来了希望，说明各国采取的封闭措施终于开始证明有效果了。

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（AP，CBC）

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