星期一加拿大人开领救助金：谁够格、如何申请

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4月6日星期一，加拿大联邦政府开通申请紧急补助金Canada Emergency Response Benefit的网站和专线电话。

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这是加拿大联邦政府为缓解COVID-19病毒肺炎疫情给失去工作的加拿大人带来的生活困难而推出的补助项目，临时性代替原来的失业金项目和紧急救助项目，为合乎领取资格的加拿大人在今后4个月中提供每个月2千加元的补助。

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谁合格

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有四个条件要满足。首先是年龄至少15岁；其次是由于COVID-19病毒肺炎疫情而停止了工作；第三是在2019年或者是在过去12个月中有至少5千加元的收入；第四是在今后4个星期中至少连续14天不会有打工工作收入或自雇收入，在4个星期之后的3个月中预期也不会有工作收入。

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如何申请

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合乎要求的加拿大人可以用两种方式进行申请。

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一是上加拿大国税局网站、进入自己的账户CRA My Account，在网页上方选择COVID-19: Canada Emergency Response Benefit，进入具体申请网页后选择申请补助的时段、确认自己够格领取补助金、确认金钱支付方式（转账银行账号或支票邮寄地址）。

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二是打国税局专线电话1-800-959-2019，电话申请需要事先准备好自己的社会保险号码和邮政编码以作为国税局验证身份的依据。

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最佳时间申请时间

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不论是网站还是专线电话， 服务时间都是每周7天、每天早上6点到凌晨3点。

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为了避免打爆电话或瘫痪网站，加拿大国税局按照出生月份进行了申请日划分：星期一是为1至3月出生的人准备的，星期二是为4月到6月出生的人服务，星期三是为7月到9月出生的人准备的，而星期四是为10月份到12月份出生的人服务。星期五、星期六和星期日则是任何月份出生的人都可以申请。

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