疫情打击下，加拿大健身房纷纷推出网上课程

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COVID-19 疫情给加拿大的健身产业带来严重打击，使许多健身房不得不快速转向数字世界，以维持生计。

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自行车健身俱乐部 Spinco Studio 就是其中一个，俱乐部战略运营总监 Dana Cantarutti 说，

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疫情对我们的业务造成了灾难性的破坏。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个公司在 BC省、安大略省、魁北克省、新斯科舍省和新不伦瑞克省等地总共设有15个俱乐部，现在所有营业地点均已关闭超过两个星期。

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为了创造暂时的收入来源，该公司决定以每月每辆自行车250加元的价格出租俱乐部的动感自行车，这个决定获得了客户的积极回应。

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Spinco 公司还推出了一个网上平台，提供录制好的骑车课程，名称是 Spinco On Demand，月费为 29 加元，所有人都可以订购，然后跟着网课自己在家骑车。

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Dana Cantarutti 说：

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这使我们能全国范围内赚取一点收入，并使我们至少能够留住一些员工和教练。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省的瑜伽室 SAANA Yoga 也于两周前关闭，不久后便开始通过 Instagram 免费提供瑜伽课程。

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SAANA Yoga 的品牌联合创始人兼联合业主杰奎琳·迪伦佐（Jacqueline DiRenzo）表示：

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我们这样做是为了保持与社区的联系，并保持社区的活力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，免费课程不能帮助瑜伽室的运营，因此 SAANA Yoga 正在开发其他能有收益的途径。

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4月14日，SAANA Yoga 将推出网上瑜伽课，通过视频会议平台 Zoom 来进行授课，月费 59 加元， 该课程对一线的医疗保健人员，如医生、护士、护理人员和医院支持人员等免费。

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（CBC）

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