遭遇种族歧视怎么办？请联络我们：人权活动人士Fo Niemi呼吁

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“可以在网络或是脸书上与CRARR联络，我们会保密协助受害者 ”

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刚刚过去的周末，蒙特利尔地铁上发生一宗针对亚裔的袭击事件。一名来自香港的男子遭到两人暴力殴打，耳朵以及头部流血。这位男子报警并且验伤，表示会进一步追究打人者的责任。

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非常不幸的是，看似这不是一个孤立的事件。过去几周，蒙特利尔曾出现韩国人在街头被打，一名亚裔男生遭到口头羞辱，以及之前本台曾报道的佛教雕塑遭到涂鸦毁坏的事件。

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蒙特利尔“族裔关系研究与行动中心，CRAAR”发起了“新冠病毒不歧视任何人，你也不该歧视”的活动，呼吁蒙特利尔亚裔人士在遭到歧视的时候要敢于发声，并且积极与省市、联邦议员沟通，希望一起努力，有效制止亚裔因新冠病毒遭到歧视的事件蔓延。

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可以向CARRA报告：

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CRARR网站：http://www.crarr.org/?q=node/20092 ，也可以脸书上留言：https://www.facebook.com/Center-for-Research-Action-on-Race-Relations-CRARR-258996297500425/

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相关阅读：专访黎岚辉：新冠病毒引发歧视与仇恨？蒙特利尔连续发生破坏佛教雕塑事件

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RCI采访了“族裔关系研究与行动中心”负责人，多年来致力于反种族歧视的活动人士 Fo Niemi.

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1983年，Fo Niemi与人共同创立了CARRA，目前担任CARRA的执行董事。他从八零年代开始就投身人权平权运动，倡导多元文化，多年来为艾滋病人士、同性恋团体、少数族裔的权益积极奔走。

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新冠病毒引发种族歧视事件增加

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从三月初开始，蒙特利尔的种族仇视事件开始增加，人们通过电子邮件和电话向我们报告。

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我自己就住在市中心，这里有很多来自中国的留学生。他们反映，会有陌生人对他们出言不逊，进行骚扰。媒体也有针对亚裔的各类仇恨事件的报道。

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事实上，美国总统称新冠病毒是“中国病毒”确实带来了后果 —— 这令全球范围内，尤其在北美，把亚裔挑出来做靶子，认为他们要对新冠病毒感染爆发负责 —— 无论这些亚裔背景如何，有些可能是在这里出生长大的。

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新冠病毒爆发不是一个人，一个族群的错误。目前，我们的重点应该在抗击新冠病毒爆发，如何预防，让这类事件不再重演。

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遭遇种族歧视仇视事件怎么办？

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我们最近这段时间收到十几宗因新冠病毒爆发而引发对华裔和亚裔仇视仇恨事件，非常欢迎大家给我们留言，在我们的网站上脸书上告诉我们你经历了些什么 —— 只需要一个简短说明就好。每一个事件我们都会为当事人保密。

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这也是为什么我们发起““新冠病毒不歧视任何人，你也不该歧视”行动。

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但问题是，由于亚裔/华裔文化传统，他们在这类事件发生后，不愿意发声，而是保持沉默，放在心里。

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他们不了解他们的平等权利，这是写在加拿大宪法中的，当你遭遇歧视，你有权报告，得到保护。

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亚裔人士需要克服恐惧，站出来发声，报告你的遭遇。我想说，这种压在心头的做法不健康，不利于你的自信心，你会有不安全感，担心，无名焦虑，而问题也不会得到解决。

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记住，你不是孤单的。不仅仅在蒙特利尔，加拿大其他城市也有类似事件发生，因为你的种族、肤色而受到歧视、遭遇暴力与危险，所谓的黄皮肤歧视。

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请和我们联系，我们会帮助你，尽我们所能帮助你。比如，我们可以帮助你与警方跟进，给你建议 。比如你或许不了解司法体系如何运作，英法语不熟，这就会变成一件很令人心烦的事情。

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我们有经验，更重要的是，我们承诺会帮助受到歧视的人，这是关乎你作为一个人，一个加拿大人的权益与自尊。现在是时候，把人放在第一位。

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现在看来，部分华裔与亚裔开始感到担心，而且对此非常愤怒。因为通常是陌生人，侮辱你、威胁你、对你推来桑去，然后消失了。

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我们的信息应该是，你们这么做违反了加拿大价值观，对解决问题没有帮助，而且会分裂社会。

另一个层面，我认为，我们的政治人物们，联邦、省、以及市级各层面政客，应该开始注意新冠病毒带来的种族仇视，并发声谴责。

我已经与相关的联邦议员提及这个事情了，蒙特利尔亚裔聚集区的联邦议员非常重视，已经开始讨论如何解决这个问题。我们也和魁北克的人权委员会商讨，他们发表了声明，谴责种族主义。我们需要更加努力，来形成一种声音，从不同层面，停止仇恨，没有个人应该在这一事件上遭到指责，我们唯一应该做的是精诚合作，让每个人都感到安全。对种族主义说不，对仇恨说不。

这时候，总理应该站出来为加拿大定调。

把它称作“中国病毒”是危险的

这一次因新冠病毒而产生的对亚裔的仇恨歧视，堪比九一一恐怖袭击之后，对阿拉伯人的仇视。那时候，来自中东、南亚地区的人被视为潜在的恐怖分子，遭到歧视和不信任。

2003年萨斯爆发时也曾经出现过对华裔的仇视。

但是，我感觉，从社会经济以及公众健康遭受到的重大影响来看，当代人类历史上，没有哪一次比这次新冠病毒爆发更加严重了。

当社会普遍出现不确定感，恐惧，以及愤怒无助，他们会寻找替罪羊，寻找一个指责的目标，而称这个病毒“中国病毒”正迎合了这种心理。

我们必须明白，任何把新冠病毒与华裔或是肤色联系在一起，都绝对是危险的，不可接受的，任何负责任的地球人都该避免这么做。

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