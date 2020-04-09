一名安大略省布兰普顿市医院员工死亡，为该省医疗系统死于新冠病毒第一人

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安大略省布兰普顿城市医院的一名员工因新冠病毒引起的并发症死亡，成为该省医疗系统第一个死于新冠病毒的成员。

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当地公共卫生部门说，死者是一名50多岁的男子，工作涉及环境服务。医院的初步判断是他是在医院以外感染的。

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他在3月20日出现症状，3月27日住院，星期四（4月9日）早上去世。医院方面目前没有透露他的姓名。

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目前安大略省的累计确诊病例超过5700，其中有2300多人已经痊愈，223人死亡。

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星期四，安省公共卫生署负责人彼得.唐纳利（Peter Donnelly）请病假暂时离职。前一天省长福特刚刚对安省的病毒检测率表示不满。但是他和省公共卫生署都否认唐纳利的离职和他的工作表现有关。

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（RCI with CBC News）

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