加拿大三月失业率升至 7.8%，疫情导致就业人数减少100万人

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加拿大统计局周四表示，3 月份加拿大经济失去了超过 100 万个工作职位，把失业率推高至 7.8％，2 月份的失业率是 5.6%，这是加拿大自 1976 年开始统计就业数据以来幅度最大的一次月度就业损失。

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经济学家此前的预测是加拿大会在 3 月份失去大约 50 万个就业机会。

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根据加拿大统计局的数据，2 月份有 1,920 万加拿大人在从事有薪水工作，而 3 月份的这一人数则减少了 111 万人。

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实际情况可能更糟

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但实际就业情况可能更糟。

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统计局说，除了失业的 100 多万人外，还有 130 万加拿大人在封闭期仍有职位，但没薪水，从技术角度讲，他们仍然算有工作。

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另外，还有 80 万加拿大人的工作时数比正常情况减少了一半。

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酒店、餐饮、零售业失业最严重

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失业最严重的行业是餐饮、酒店和零售业，这些领域的失业约占全部失业的一半。

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其次是 IT、艺术和文化领域，占失业人数的 13％，教育行业占 9％。

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不过，自然资源和农业领域 3 月份增加了近 7,000 个工作。

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（CBC）

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