加拿大实时疫情（4月9日）: 联邦模拟预测死亡在1.1万-2.2万人之间

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加拿大实时疫情

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2020 年 4 月 9 日，截止到北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1336 48 阿尔伯塔省 1423 29 萨斯喀彻温省 271 3 曼尼托巴省 224 3 安大略省 5759 223 魁北克省 10912 216 纽芬兰与拉布拉多 236 2 新不伦瑞克省 111 0 新斯科舍省 373 2 爱德华王子岛 25 0 育空地区 8 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 20696 526

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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联邦公布疫情模拟预测

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2020 年 4 月 9 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例累计 20699 例，新增病例 1405 例，感染率日增 7.3%，死亡人数 526人。

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星期四，联邦政府公布了疫情模拟预测。

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渥太华说，根据模拟预测，这次疫情，加拿大总共会有 934,000 至 190 万个 COVID-19 病例，如果严格控制，会有 11,000 – 22,000 人死亡。

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根据渥太华周四发布的模拟预测，一个星期内，也就是到 4月16日，加拿大可能有 22,580 – 31,850 例病例，并有 500 至 700人 死亡。

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目前，加拿大的病例数每 3至 5天翻一番，加拿大卫生当局认为疫情发病曲线开始趋于平缓，但是，很难确切说出何时达到顶峰。

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社会疏远与感染率

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加拿大卫生部星期四还公布了社会疏远等措施对疫情发展的影响预测：

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若严格执行措施，可能有 1％到10％的加拿大人被感染，疫情进展曲线可能在初夏达到顶峰；

若措施执行不严格，将有25％至50％的加拿大人被感染，疫情曲线要到秋季初才达到最高点；

若不采取任何措施，到夏季初，将有70％至80％的加拿大人感染新冠病毒。

加拿大首席卫生官 Theresa Tam 医生说

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周四公布的预测模型可以帮助公共卫生当局和政客们预测最坏的情况，并由此制定公共卫生措施，以取得最佳结果。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，随着 “我们对病毒的了解发生变化，长期预测模型也可能发生变化 ”。

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社会疏远成 “新常态”

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星期四，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在每日的新闻发布会上重申，为遏制疫情发展而采取的措施将需要 “数月持续、坚定的努力”。

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他说：

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疫情的第一个顶峰有可能在春季末到来，而第一波疫情有可能在夏季结束。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多援引加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生的话说，在第一波疫情之后的几个月内，还可能会爆发 “较小规模的疫情”。

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他说，在研制出有效的疫苗之前，这种情况将成为 “新常态”。

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（Radio-Canada，CBC）

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