征求各省意见：加拿大政府为实施紧急状态法做准备

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加拿大联邦政府正在就实施紧急状态法征求各省和北方地区政府的意见。据消息来源向CBC透露，联邦政府给各省写了一封信，这是实施紧急状态法之前的咨询环节的一部分。

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加拿大紧急状态法在1988年通过之后从来没有实施过。总理特鲁多此前多次表示，实施紧急状态法是在所有措施之后的选择。但是目前随着疫情蔓延，政府急需保障关键医疗物资和设备的供应。加拿大护士工会联合会本周呼吁政府实施紧急状态，以便保证一线医护人员的防护用品供应。

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实施紧急状态后，联邦政府将拥有更大的权力来征用私人产业，调派人员保证基本服务，分发物资和建医院及收容中心。

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但是紧急状态法也规定，内阁宣布紧急状态后的七天之内，议会必须复会以监督政府。在紧急状态结束后的60天内必须成立一个委员会对政府是否滥用权力进行调查，并在一年内向议会提交调查报告。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, Chris Hall, David Cochrane, J.P. Tasker)

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