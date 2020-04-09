拿钱办事：西捷航空召回刚解雇的6700员工

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加拿大第二大航空公司西捷航空响应联邦政府呼吁，利用联邦政府大规模救市措施提供的财政帮助、重新聘用约6400名员工。

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在COVID-19病毒肺炎疫情急剧恶化的情况下，上个月西捷航空宣布把1万4千员工的雇员队伍裁减一半、将6900名雇员解聘。

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西捷公司首席执行官Ed Sims表示，只要联邦政府推出的给公司企业的紧急工资补助计划一生效，西捷公司就回召回员工。尽管现在可能没有那么多工作分配给这些重新雇佣的员工，但让这些员工继续领到工资能帮助他们渡过目前的难关。

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在这之前，加拿大最大航空公司加航已宣布将把1万6千5百刚被裁减的员工召回的措施。

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加拿大联邦政府原来推出的紧急工资补助计划只面向中小企业、但在4月初扩展到包括所有由于COVID-19病毒肺炎疫情而损失30%以上收入的企业，为这些企业提供最多不超过相当于工资总额75%的财政补助。

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RCI with Joel Dryden · CBC News

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