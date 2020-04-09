新冠疫情让房地产市场春天变冬天

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春季本来应该是加拿大房地产市场的旺季，但2020年的春天却由于COVID-19病毒肺炎疫情的肆虐而让加拿大房地产市场又回到了“冬天”。

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加拿大太平洋沿岸华人聚集的城市温哥华的地产经纪人David Hutchinson说，现在他虽然没有停止工作，但在看房时要准备好一次性手套等保护装备，而且尽量采用给客户视频看房等保持社交距离的防疫措施。

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虽然加拿大房地产市场2月份和3月初的房屋销售数字还不错，但从三月下旬开始房地产市场的形势就急转直下。

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比如温哥华三月份的房屋销售量比去年同期上升了46%，但这基本上是三月上旬的贡献，因为三月下旬温哥华房地产市场的销售量只有3月上旬的一半。

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加拿大最大城市多伦多房地产市场的表现与温哥华一样是三月上旬猛升、三月下旬猛降的局面。

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温哥华和多伦多房地产市场业内人士认为，4月份房地产市场的局面要用“跌落悬崖”来形容。

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皇家银行分析师的研究报告认为，加拿大房地产市场的销售量可能会猛跌到二十年来的最低水平、下降幅度达到30%，房屋销售价格也会随之下跌、至少会在短期内下跌。

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COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大房地产市场突然降温让不少刚刚买房的人后悔不已，但专家们认为买卖合同一签订就具有了法律效应，没有极为特殊的情况是很难推翻的。

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RCI with Greg Rasmussen · CBC News

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