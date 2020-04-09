新冠病毒在胡子和头发上能存活多长时间？

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新冠病毒能在在胡须或头发等毛发上存活吗？专家们说：能，但没人确切知道这一病毒能在毛发上存活多长时间。

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疫情爆发后，加拿大广播公司CBC设置了专门的电子邮件 COVID@cbc.ca，欢迎人们通过邮件发送有关疫情的各种问题，然后找专家进行尽可能的解答。

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加拿大广播公司说，到目前为止，已经收到来自全国各地的成千上万个电子邮件，人们问得最多的问题之一，就是新冠病毒 COVID-19 能在毛发上存活多长时间。

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病毒与毛发

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安大略省圭尔夫大学（University of Guelph）的兽医教授斯科特·韦斯（Scott Weese）是传染病和感染控制领域的专家，他在接受加拿大广播公司的采访时说，我们一直在被问到这个问题，但没有人能确认病毒在毛发上可以活多久。

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韦斯说，目前流行病学家和传染病专家所知道的是，新型冠状病毒在离开人体后不能活太长时间。

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他说，这种病毒有可能会在胡须上存活数小时，但不会是数天。

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Trillium Health Partners 的传染病专家苏蒙·查克拉巴蒂（Sumon Chakrabarti）医生也持有类似观点。

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他说，病毒一旦脱离其天然 “栖息地” – 呼吸道，它的生存力就会减弱，他估计这种病毒可以在毛发上活跃几分钟的时间。

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苏蒙·查克拉巴蒂接着说，从理论上讲，如果一个留胡子的人刚刚咳嗽完或打了个喷嚏，马上就与其他人来个脸贴脸或亲吻，那就有传播病毒的风险。

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专家们说，这就是为什么加拿大卫生部建议加拿大人要继续尽可能呆在家里，与他人不要有近距离接触，要严格做到社会疏远。

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（CBC）

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