新冠病毒爆发期，急需个人财务协助？加拿大政府、银行政策措施总汇（4月10日） 

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“房贷延期、失业津贴、银行降息、企业员工工资补贴、暑期工资助”

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新冠病毒爆发，带来加拿大失业人口增加，没有收入的个面临各种财务压力。加拿大联邦政府以及银行等金融机构先后公布了多项针对个人的补贴与优惠政策。

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加拿大总理特鲁多的每日记者会，以及政府部长会议宣布了不少经济政策以及紧急救助法案。以下是其中部分重要内容的汇总，看看是否对您有帮助。

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1.本周开始，个人可以申请紧急救助津贴（CERB）

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联邦政府宣布，符合申请条件的可以得到每个月2000元补贴，为期四个月。申请需要什么条件？如何申请？

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可以登入CRA网站的个人账户，也可以拨打国税局专线：1-800-959-2019

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更多详情，请阅读：星期一加拿大人开领救助金：谁够格、如何申请？（方华）

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联邦政府的工资补贴涵盖了所有规模的企业，只要你的营业额下降30%

在加拿大政府扩大了疫情期间工资补贴项目后，加拿大航空公司 Air Canada 宣布将重新聘用最近因 COVID-19 解雇的超过 16,000 名员工。

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在此之前，加航与联邦政府确认了加航符合工资补贴项目的条件。

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联邦政府最初推出的员工工资补贴项目仅仅针对中小企业，本月初，渥太华扩大了补贴范围，以覆盖更多公司，包括较大的公司。现在，几乎所有因疫情收入下降超过 30％的加拿大公司都可以获得联邦的工资补贴金。

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相关阅读：联邦政府补贴工资：加航重新聘用16,500 名 “下岗” 员工 （黎黎）

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相关阅读：加拿大联邦薪酬支出补贴不限公司规模，但受损失需达30% （吴薇）

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加拿大几大银行同意降低信用卡利息

加拿大六大商业银行（其他四个是TD银行、皇家银行、国民银行和CIBC银行）就都采取了为普通消费者和中小企业信用卡客户下调信用卡利率的措施、帮助加拿大人渡过目前由于COVID-19病毒肺炎疫情而造成的重大经济困难。从之前的20%左右降低至10%左右

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相关阅读：加拿大几大银行同意降低信用卡债务利率 （方华）

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加拿大各大银行允许客户申请延期还款

新冠病毒爆发，很多人失业在家，而购房的房贷怎么办？

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相关阅读：二十多万加拿大人申请房贷付款延期：新冠疫情造成经济压力 （吴薇）

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加拿大政府提高暑期工补贴

加拿大政府将把原有的暑期工薪酬补贴提高到100%，并延长提出申请的最后期限，以此鼓励企业向学生提供打暑期工的机会。这项举措的目标是为年轻人创造七万个工作岗位，预计耗资2亿6千3百万加元。

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相关阅读：加拿大政府提高暑期工补贴，扩大企业薪酬支出补贴的发放范围（吴薇）

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加拿大退休金计划（CPP）是否受影响？

加拿大联邦退休金计划（CPP）投资委员会主席马克·麦钦表示，在CPP投资规划时，已经把市场剧烈动荡考虑在内了，他给已经退休的加拿大人大派定心丸：加拿大人的退休老本是安全的，他们完全可以把对此的担心从自己的“发愁清单”里去掉。

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相关阅读： 加拿大退休金计划（CPP）是安全的：投资委员会主席的定心丸 （吴薇）

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