苦！疫情之下远洋货轮水手到港也不能上岸

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在COVID-19病毒肺炎肆虐泛滥、民众居家隔离防疫的情况下，人们最担心的事情是生活必需品断供。

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加拿大人的生活必需品靠快递、货柜车、铁路和远洋货轮这样的运输供应链维系。这些在物流运送领域工作的人们面临着特殊的困难和挑战。

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海运生命线

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统计数字显示，加拿大人日常用品中有90%需要通过海路运输。海员们的确在为加拿大民众的日常生活提供着不可缺少的服务。

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加拿大广播公司记者David Burke特别报道了远洋货轮海员们疫情期间遇到的困难。

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远洋货轮上的海员在长达几十天到几个月的远洋运输途中见不到陆地、只能在船上狭小的空间工作和生活。正常情况下进了港口之后可以有一段时间上岸休闲的时间，这对于缓解长期水上孤独生活的压力是很有必要的。

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无法上岸的海员

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但这样的工作、生活周期被COVID-19病毒肺炎疫情打破了。

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为了遏制COVID-19病毒肺炎疫情的扩散，不少国家的港口采取了禁止远洋货轮海员上岸的防疫措施。

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远洋货轮上空间狭小使得保持社交距离的防疫措施很难实行，这意味着一人感染新冠病毒很快会导致全船大部分人感染。

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为了避免出现一人感染新冠病毒肺炎让全船海员病倒的问题，各海运公司都采取了登船前体检查验是否有COVID-19病毒感染症状、一旦有感染症状公司付工资让其呆在家里隔离防疫的措施。

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精神健康问题

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加拿大国际海员工会主席Jim Given指出，在COVID-19病毒肺炎疫情日益严重的情况下，不少海运公司为了缓解海员上岸进城感染新冠病毒肺炎而减员的问题，采取了延长海员出海勤务时间的做法。但对于平常已经是半年多时间不上岸的海员来说，多执行一次海运勤务意味着要在长达一年的时间里不能上岸、不能与家人团聚，这会让不少海员面临难以承受的精神崩溃的问题。

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Jim Given说，确保海员精神健康的一个必要条件是隔一段时间能够上岸走走、到商场转转、能够休息个把月过上与家人团聚的正常生活。

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虽然一些较新的远洋货轮上有健身房、卫星电视、和一些娱乐设施，但Wi-Fi 无线网络小部分时间是时有时无、大部分时间是根本没有信号。

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加拿大交通部到目前为止仍然准许进入加拿大港口的远洋货轮海员登岸活动，前提是他们没有出现新冠病毒肺炎症状，而且其所在的远洋货轮要在抵达加拿大港口前4天通知加拿大有关当局轮船上所有海员的健康情况。

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RCI with David Burke · CBC News

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