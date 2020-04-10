加拿大军情机构早就预警武汉新冠肺炎疫情

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加拿大广播公司报道说，加拿大军队情报机构下属的负责分析世界传染病疫情的小组在今年1月份就已经发出预警报告，说中国武汉地区发生致死性新冠病毒传染病。

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1月份的预警报告

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这个传染病情报小组的任务是关注世界卫生健康领域的趋势、传染病动向、和对军事活动的影响，及时向加拿大国防部提供参考报告。

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该情报小组的成员包括公共卫生系统专家、微生物专家、医疗专家和紧急状况处理专家，他们依据的信息包括来自世界卫生组织的公开信息和来自情报系统的保密信息。

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这个小组的情报搜集和评估不但依靠五眼情报伙伴组织（由加拿大、美国，英国、澳大利亚、新西兰这五个国家的情报机构组成），而且深受五眼情报伙伴组织内其他成员国情报机构评估意见的影响。

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美国军情机构更早预警

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美国ABC新闻网星期三报道说，美国军情机构下属的医疗情报局从2019年11月份就已开始追踪中国新冠病毒肺炎疫情的发展情况，其疫情简报在12月份就已经被送交给特朗普政府高级官员作为参考，并在2020年1月份被包括进送交美国总统特朗普的每日情报简介中。

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这一提交给美国总统特朗普的新冠病毒肺炎疫情简报说，新冠病毒肺炎对驻扎在亚洲地区的美国军队的战力构成严重威胁，中国领导人知道新冠病毒肺炎疫情已经失控，但没有向外国政府和公共卫生组织提供有关的信息。

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加拿大军情机构发言人Lt. Hrayr Karageozia虽然证实说，加拿大军情机构内的疫情小组在今年1月份已经开始向决策机构提供新冠病毒肺炎疫情报告，但拒绝评论其疫情报告中是否包括了中国领导人早就知道新冠病毒肺炎疫情失控、并隐瞒不报的内容。

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情报与决策脱钩？

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加拿大渥太华大学研究情报事务的专家Wesley Wark教授认为，美国情报机构与加拿大情报机构分享有关新冠病毒肺炎疫情的情报符合美国的利益，问题是加拿大军情机构下属的疫情分析小组的级别较低，其提供的疫情分析情报是否能够及时获得加拿大联邦政府决策机构的重视是个问号。

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Wesley Wark认为，该疫情分析小组有关新冠病毒肺炎开始在中国泛滥的疫情分析报告肯定会被送交给加拿大军队总参谋长Jonathan Vance将军，很可能也会送交给特鲁多政府的国防部长Harjit Sajjan。但如果这些疫情分析报告没有被及时提供给加拿大联邦公共卫生机构和联邦政府决策机构，或者是虽然提供给有关机构但没有受到重视，则这是加拿大情报系统和决策系统沟通不畅的严重漏洞。

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RCI with Murray Brewster · CBC

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