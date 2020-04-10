加拿大各省区一致反对特鲁多启用紧急法案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一般来说加拿大联邦十个省三个区的省长区长们要达成一致意见是很难见到的事情，但在对待联邦政府总理特鲁多星期四发出的征求意见信的问题上，所有的省长和区长们却是立刻做出了全体一致的决定，坚决反对联邦政府启用紧急法案以对付COVID-19病毒肺炎疫情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然自由党联邦政府总理特鲁多表示能不动用紧急法案就不动用，但联邦政府一位高级官员告诉加拿大广播公司记者说，联邦政府想不断征求省区政府在这个问题上的意见，以便在万一出现COVID-19病毒肺炎疫情恶化的情况下可以启动联邦紧急法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大10个省3个区的领导人一致认为，这个问题根本不需要讨论，他们不想见到联邦政府启动紧急法案、获得监管一切的权力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对意见最强烈的是不列颠哥伦比亚省省长John Horgan，他气得连粗话都用上了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据在1988年由加拿大联邦议会通过的取代原有“战时法案”的“紧急法案”，联邦政府在必要时可以启动紧急法案以获得全面监管人员流动、人员使用、财产征用、物资调配、建立医疗设施和庇护所的权力，而在正常情况下这些基本上是省政府管辖的范围。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Catharine Tunney, Catherine Cullen, David Cochrane · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada