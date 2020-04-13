加拿大实时疫情（4月13日）：加拿大病例过 2.5万，全球病例近185万

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4 月 13 日，北美东部标准时间上午17:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1490 69 阿尔伯塔省 1651 44 萨斯喀彻温省 300 4 曼尼托巴省 246 4 安大略省 7470 336 魁北克省 13557 360 纽芬兰与拉布拉多 244 3 新不伦瑞克省 116 0 新斯科舍省 474 3 爱德华王子岛 25 0 育空地区 8 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 25599 823

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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星期一加拿大全国累计病例 25,599，感染率日增 5%，全球病例已经上升到 1,846,680 例。

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根据联邦政府上周四发布的模拟预测，这次疫情在加拿大会导致 1.1 万 – 2.2 万人死亡。

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