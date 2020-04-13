PHOTO : RADIO-CANADA / MAGGIE MACPHERSON

加拿大实时疫情（4月13日）：加拿大病例过 2.5万，全球病例近185万

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年4月13日（星期一）11:52
更新 2020年4月13日（星期一）17:28

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大实时疫情

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截至到 2020 年 4 月 13 日，北美东部标准时间上午17:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
省份  确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 1490 69
阿尔伯塔省 1651 44
萨斯喀彻温省 300 4
曼尼托巴省 246 4
安大略省 7470 336
魁北克省 13557 360
纽芬兰与拉布拉多 244 3
新不伦瑞克省 116 0
新斯科舍省 474 3
爱德华王子岛 25 0
育空地区 8 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 25599 823

*信息来源：CBC/Radio-Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一加拿大全国累计病例 25,599，感染率日增 5%，全球病例已经上升到 1,846,680 例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据联邦政府上周四发布的模拟预测，这次疫情在加拿大会导致 1.1 万 – 2.2 万人死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大实时疫情（4月9日）: 联邦模拟预测死亡在1.1万-2.2万人之间

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Des avions arrivent chargés de matériel médical fait par le Canada en Chine

RCI | English

Ontario could run out of masks within a week, Premier Ford warns

RCI | Español

Llegan primeros trabajadores temporales a Canadá, ayuda de $50 millones

العربية | RCI

المصاب بأعراض قلبية ويتجنب المستشفى خوفاً من "كوفيد-19" يُعرّض نفسه لمخاطر جمّة

Radio-Canada.ca CBC.ca
Legault élargit quelque peu sa liste des services prioritairesAucune excuse valable pour les 31 morts au CHSLD Herron, dit LegaultLa Maison-Blanche dément que Trump songe à limoger le Dr FauciCanada et COVID-19 : ce qu'il faut retenir aujourd'huiSanders offre son appui à Biden en vue de la présidentielle américaineSanté Canada approuve un test rapide et portatif de dépistage de la COVID-19Jason Kenney accueille favorablement l’entente historique de l’OPEP+Un bilan bien plus lourd qu'annoncé à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal50 millions pour accueillir les travailleurs agricoles étrangersLes médecins spécialistes espèrent « redémarrer » le système de santé
Toronto long-term care home says 25 residents have died of COVID-19Kenney to use tests, medications from 'peer' countries, won't wait for Health Canada to play 'catch up'Families shaken as questions mount over deaths at Dorval, Que., private nursing homeTory MP notes 'most' pandemic deaths are in care homes, asks if it's time to reopen economyScheer and family joined other MPs on packed flight to Ottawa, ignoring social distancing rulesBernie Sanders endorses former Democratic rival Joe Biden for presidentNewfoundland faces possible food shortage as pandemic hammers key shipping companyU.S. governors push back on Trump's claim he has 'total' authority to reopen economyManaging risk to get closer to the COVID-19 storyOPEC deal to cut oil supply by 10% fails to light a fire under crude prices