加拿大实时疫情（4月13日）：加拿大病例过 2.5万，全球病例近185万

加拿大实时疫情
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
截至到 2020 年 4 月 13 日，北美东部标准时间上午17:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
|省份
|确诊病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|1490
|69
|阿尔伯塔省
|1651
|44
|萨斯喀彻温省
|300
|4
|曼尼托巴省
|246
|4
|安大略省
|7470
|336
|魁北克省
|13557
|360
|纽芬兰与拉布拉多
|244
|3
|新不伦瑞克省
|116
|0
|新斯科舍省
|474
|3
|爱德华王子岛
|25
|0
|育空地区
|8
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|25599
|823
*信息来源：CBC/Radio-Canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
星期一加拿大全国累计病例 25,599，感染率日增 5%，全球病例已经上升到 1,846,680 例。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
根据联邦政府上周四发布的模拟预测，这次疫情在加拿大会导致 1.1 万 – 2.2 万人死亡。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大实时疫情（4月9日）: 联邦模拟预测死亡在1.1万-2.2万人之间加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。