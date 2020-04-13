政府文件显示，加拿大政府对 COVID-19 反应缓慢

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加拿大广播共公司报道说，政府的内部文件显示，加拿大对 COVID-19 的反应起步缓慢，在疫情大爆发前，加拿大的公共卫生官员们迟迟不愿对来自中国的旅行者进行监控，并一直坚称 COVID-19 在加拿大传播的风险 “低”。

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上周四，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）警告说，加拿大可能要等上 1 年的时间才能恢复正常生活，这与联邦政府 3 月份的调子已经是完全不同。

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(Adrian Wyld/Canadian Press)

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直到 3 月上旬还说风险低

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文件显示，早在 1 月 28 日，世界卫生组织（WHO）就已经把 COVID-19 传播的风险描述为在中国 “很高”，在全球范围内 “高”。

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然而，直到 3 月上旬，加拿大公共卫生署（Public Heath Agency of Canada）还在不断重申，新冠病毒在加拿大的传播风险很低，但两周后，加拿大已经处于不得不全国封闭的状态。

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加拿大广播公司报道说，3 月10 日，加拿大公关卫生署为联邦卫生部部长帕蒂·哈吉杜（Patty Hajdu）在议会辩论前准备了简报，简报说当时全国仅报告了12 例病例，目前加拿大境内这一病毒传播风险低。… 公共卫生系统“设备齐全，可以遏制来自国外的病例，从而限制在加拿大的传播”。

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一个月后，4 月 13 日，加拿大的病例已经超过了 25,000 例。

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1、2 月份备忘录：机场基本无监控

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加拿大广播公司是从各政府部门于上周三提交给众议院卫生委员会的文件中获得上述信息的。

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在这些文件中，还包括许多早期计划备忘录，从中可以看到联邦政府在 1 月和 2 月对 COVID-19 做出了哪些反应。

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备忘录显示，当时联邦政府忙着安排从中国湖北省和各游轮撤侨，但几乎没人谈到疫情大流行的可能性。

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而且，当时加拿大的公共卫生官员还对中国武汉市有关人传人报道的准确性表示怀疑，公共卫生署 1月19 日为卫生部长准备的简报中说：“根据我们掌握的最新信息，尚无明确证据表明该病毒易于在人与人之间传播。”

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(THE CANADIAN PRESS)

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这些文件还显示，加拿大政府不愿对从湖北抵达的旅行者进行监控。

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加拿大从1月21日开始在国内主要机场设有问讯台，但直到 2 月19日，各机场才要求来自中国湖北的旅客提供个人联系信息，以便在机上有人感染时进行跟踪跟进。

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在 1 月 22日至 2 月 18日期间，有 58,000 名旅客从中国抵达加拿大，其中2,030名旅客来自湖北省。

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根据政府文件，在上述人员中，仅有68人被隔离检疫人员叫到一边做进一步问询，只有3人被要求接受体检，其余65名旅客都被发了一本小册子后放行。

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现在，根本不可能知道到底有多少有症状和无症状的旅行者进入了加拿大。

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政府迟迟不愿进行强制隔离

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2月7日，加拿大政府开始建议从湖北入境的旅客自愿隔离14天。

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卫生部门的备忘录说，最好把所有的自我隔离定为 “自愿”，以确保“减少对公共卫生资源的压力”。

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备忘录还说，加拿大的公共卫生系统没有能力隔离来自中国的所有旅客。

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2 月中旬，加拿大公共卫生署给卫生部长的备忘录中说，加拿大人可能会对“自愿”自我隔离措施的有效性提出质疑。

3 月 25 日，加拿大政府正式实施对所有入境者实行 14 天强制隔离。

然而，之后的疫情快速发展表明，加拿大的防疫局面已经相当被动。

（CBC）

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