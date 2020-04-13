疫情后经济模式：魁北克省将寻求“自给自足 ”

作者 黎黎 |
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发表 2020年4月13日（星期一）14:00

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新冠病毒危机，突显全球供应链的脆弱性，也引发了人们对疫情后经济模式的反思。

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在加拿大的魁北克省，省政府已经明确表示，将寻求能够 “自给自足” 的经济途径。

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自给自足

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加拿大广播公司报道说，魁北克省政府意识到，在疫情过去后，人们将面对的是一个截然不同的全球市场。

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魁省经济部长皮埃尔·菲茨吉邦 (Pierre Fitzgibbon) 在最近的一次采访中说：

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这将是一个 “新世界”。

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这位经济部长认为，不仅消费者的行为会发生变化，世界各国政府的行为也会发生变化。

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他说，我们将看到一个贸易保护主义加剧的地缘政治环境。

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减少依赖进口

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魁省经济部长表示，在这种情况下，魁北克需要重新考虑，如何才能确保稳定获得维持其经济和社会平稳运转的商品和服务？

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他说，实现这个目标的最好办法就是使魁北克经济减少对进口的依赖。

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在疫情大爆发后，魁北克省不久前宣布了一项鼓励大家购买本地产品的项目：Panier Bleu，号召大家支持本地的商家企业，支持本地就业，以尽量缓解疫情对魁北克经济造成的打击。

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https://lepanierbleu.ca/

（CBC）

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