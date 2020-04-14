不到1个月死31人，警方刑事调查蒙特利尔西岛一私人老人院

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蒙特利尔警方开始对西岛 Dorval 的私人养老院 CHSLD Herron 的业主展开刑事调查，在不到一个月的时间里，这个养老机构有 31 名老人死亡。

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蒙特利尔市警察局（SPVM）的发言人 André Durocher 说，警方重罪部门的调查人员将收集各种类型的证据，包括保安摄像头、行政管理文件以及员工和居民的名单。然后，调查人员将与这个老人院的工作人员、居民和家属进行交谈，调查情况，以确定是否对业主提出刑事指控。

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警方说，调查需要数周或数月的时间。

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魁省公共卫生机构 CIUSSS 现在已经接管了 CHSLD Herron，另外，省公共卫生官员开始检查所有的私人养老院，以确保这些机构在疫情期间做到保护老人。

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私人养老院 CHSLD Herron 里大约住有 150 名老人，卫生部门的官员说，他们 3 月底来到这个机构时，只剩下很少员工，老人们的生活状况十分恶劣，而且业主拒绝提供老人的医疗档案，卫生官员在拿到了法官的法令后才得以获取老人的信息。

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政府表示，省验尸官在调查 31名老人的死亡原因，其中至少 5 人死于新型冠状病毒。

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上述消息令魁省省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）震怒，他表示：“我认为这似乎是重大过失。”

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老人院的业主

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加拿大广播公司报道说，私人养老院 CHSLD Herron 属于 Katasa Group, 该公司的业主是 Samir Chowieri 和他的三个女儿，这个公司设在 Gatineau 市，在魁省经营有 7 个养老机构。

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该公司在一份声明中表示，自从 COVID-19 危机开始以来，其员工做出了 “非凡的努力”，但西岛的 CIUSSS 忽略了他们寻求帮助的呼吁。

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达雷尔·怀特海德（Darrel Whitehead）的父亲上周六在 CHSLD Herron 去世，他说，过去两个星期里，他的父亲营养不良，没水喝，居住环境肮脏，之后被确认感染了新冠病毒，但家人不能前去探望。

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上周六，该养老院通知他，他的父亲已经去世。

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CHSLD Herron 每个月向其居民收取 3,000 至 10,000 加元的费用。

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（CBC，Radio-Canada）

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