再熬四周：安大略省延长紧急状态至5月12日

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安大略省长福特（Doug Ford）星期二（4月14日）宣布，该省将继续实施紧急状态至5月12日。原定于5月4日的开学日期自然也被推迟。福特说，待在家里和保持社交距离的措施正在产生效果，但是远不到松懈的时候。

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安大略省今天新增483个新冠病毒肺炎确诊病例，39人死亡。全省有一百多家老人院发生疫情。福特说，养老院疫情如山火蔓延，有三家养老院的死亡人数超过20人。省政府将调集人力物力增援养老院，包括请求军队帮助，增派医护人员。另外，为防止病毒传播，从现在起护工将不得在多个养老院工作。

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到星期二为止，安省共有7953个累计病例，其中3568人痊愈，383人死亡。确诊患者中有大约40%的年龄在60岁以上。

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（RCI with CBC News）

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