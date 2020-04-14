加拿大加强对入境者的限制：可被送进酒店隔离

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加拿大总理特鲁多在星期二（4月14日）的新闻发布会上宣布，自今天午夜起，从国外回来的加拿大人，即使没有任何新冠病毒肺炎症状，在入境时也必须拿出一个“切实可行的”自我隔离计划。如果该计划被海关检疫人员认为不合格的话，入境者就必须去一家机场附近的指定酒店进行隔离。

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目前加拿大全国只有四个机场接受从国外来的航班。它们是蒙特利尔市、多伦多市、卡尔加里市和温哥华市的国际机场。

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如果你在国外居住数年，目前在加拿大没有固定住处，或者你要去落脚的地方有老年人，你都有可能被要去去酒店隔离。

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特鲁多在新闻发布会上还说，联邦政府在刚刚过去的复活节长周末收到了四批个人防护用品，包括110万个N95口罩。这些口罩将在今后几天被发放到各省。

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（RCI avec Radio-Canada, CBC News）

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