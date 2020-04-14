加拿大实时疫情 （4月14日），特鲁多说危机后将分阶段重启经济

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加拿大实时疫情

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截至到 2020 年 4月14日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 1490 69 阿尔伯塔省 1732 46 萨斯喀彻温省 300 4 曼尼托巴省 246 4 安大略省 7953 360 魁北克省 14248 435 纽芬兰与拉布拉多 244 3 新不伦瑞克省 116 0 新斯科舍省 517 3 爱德华王子岛 25 0 育空地区 8 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 26897 924

*信息来源：CBC/Radio-Canada

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特鲁多：复工还需等数周时间

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4月14日，加拿大全国累计病例 26,897，感染率日增 4.7%，死亡人数 924人， 比 24 小时前增加 10.9%。

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在星期二的每日简报会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，在 COVID-19 危机消退后，将采取分阶段的方式重启加拿大经济，但目前离放松限制措施还有数周的时间。

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特鲁多说，联邦政府与各省就恢复经济活动的对话在进行中，他知道每个人都想知道何时能恢复正常，但每个人都必须 “坚持到底”，因为加拿大还没有度过第一波疫情。

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他说：

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现实是还需要数周的时间，我们知道启动经济至关重要，但必须分阶段进行。我们必须保持警惕，直到找到了针对COVID-19 的疫苗为止。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

昨天，萨斯喀彻温省长斯科特·莫（Scott Moe）表示，如果省内确诊的 COVID-19 病例依然很少，他将制定一项 “谨慎、有条理、逐步” 重启萨省经济的计划。萨省至今有 300 个累计病例，死亡人数 4 人。

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加拿大总理特鲁多说，某些行业的工作风险比其他行业低，因此这些领域的人也许能够更快地恢复工作。

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关于何时重新开放与美国的边境，特鲁多说，与美国官员的对话仍在继续，但将在 “数周” 内维持封闭加美边境的措施不变。

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加拿大副总理克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）在今天的每日简报中也重复了这一信息，她说，现在考虑取消旅行限制为时过早，政府的首要任务是保护加拿大人的健康和安全。

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3月20日午夜，为了遏制病毒蔓延，加美实施暂时封闭两国边境，只允许贸易物资和关键物资通过。

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（CBC）

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