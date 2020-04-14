加拿大开始批量生产新冠病毒快速检测仪

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加拿大研制的COVID-19病毒快速检测器在复活节周末获得联邦政府卫生部批准后已经开始批量生产，并将在4月中旬陆续送达加拿大联邦和省政府指定的卫生机构。

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这一由设在渥太华的Spartan Bioscience公司研制的COVID-19病毒快速检测器能够在不到60分钟之内给出检测结果、而且轻巧便携。每台检测仪每天可以完成对10到15份鼻腔或口腔提取的检测样本的检测并给出检测结果。

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Spartan Bioscience公司将在几个星期内推出加强版COVID-19病毒检测器，能够在不到30分钟之内给出检测结果。

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Spartan Bioscience创始人和老板Paul Lem表示，该公司目前只接受加拿大联邦政府和省政府的订单，将来产品有富余了才会考虑来自外国的订单。

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防疫专家们的共识是，对民众的新冠病毒检测越普遍越能有针对性的进行隔离防疫。但由于缺乏检测和化验能力，在过去的两个月时间里加拿大没有能力对全体民众进行新冠病毒检测、只能对重点群体进行COVID-19病毒检测，主要是针对那些出现感染症状的人进行检测。

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RCI with Amanda Pfeffer · CBC News

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