加拿大总理和反对党领袖双双遭质问为何不遵守防疫规定

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在刚刚过去的复活节长周末，加拿大总理特鲁多是在离渥太华三十公里的度假别墅里和家人一起度过的。他的妻子索菲在新冠肺炎痊愈后就带着三个孩子去了那里。

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但是，尽管离议会山不到二十分钟车程，这座湖畔别墅却是在魁北克省境内。该省公共卫生官员已经要求邻省安大略的居民不要去他们的魁北克别墅度假，以避免病毒传播。特鲁多因此在新闻发布会上被记者质问。他没有直接回答记者的问题，只是解释说，妻子和孩子三个星期前就搬到别墅去了，留下他在渥太华办公。他利用长周末去和他们团聚。

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同一天，保守党领袖希尔（Andrew Scheer）也被记者问了类似的问题。上个星期五，议会派出一架小飞机去接他回渥太华为薪酬支出补贴法案投票。同行的还有绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）和联邦就业部长库瓦特鲁（Carla Qualtrough）。飞机先在温哥华接了他们两人，然后飞到里贾纳市接希尔。但是登上飞机的不仅是希尔，还有他的妻子和五个孩子。这样以来，乘客们狭小的机舱里就无法保持两米距离了。

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希尔表示，他的妻子和孩子搭乘政府飞机是因为这样做感染风险小。他们在飞机上并没有和其他人挨着坐，也非常注意安全。

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（RCI with CBC News, David Thurton）

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