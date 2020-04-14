加拿大政府出资5千万帮外籍季节工隔离14天

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加拿大联邦政府星期一宣布，拨出5千万加元专款以帮助加拿大农场和海鲜加工厂确保从外国雇用的季节工在抵达加拿大后隔离14天的防疫措施能够得到落实。

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具体来说，联邦政府为每个合格的外籍季节工向所属农场或海鲜加工厂提供1500加元的补贴，以帮助雇主支付这些外籍工人抵达加拿大后在两个星期隔离时间内无法工作的工资等开支。

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作为外籍季节工的雇主的责任是，必须为隔离期间的外籍工人支付工资和提供食宿。

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加拿大农业部长Marie-Claude Bibeau星期一表示，在加拿大不少水果蔬菜农场和海鲜加工厂工作的外籍季节工对加拿大食品供应链的正常运转至关重要、对确保加拿大民众的食品安全和食品价格的稳定至关重要。

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不过这位加拿大联邦政府农业部长警告说，如果雇主或外籍工人被发现不遵守为期两个星期的隔离防疫措施，则违反者会面临罚款或入狱的严厉惩罚。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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