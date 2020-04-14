多国政界人士和中国问题专家的公开信：以恐惧治国危害中国人也危害全世界

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星期二（4月14日），加拿大的麦克唐纳-洛里耶研究所、英国的亨利-杰克逊协会和捷克的安全政策欧洲价值观中心在各自的网站上同时发表了一封写给“中国公民和海内外中国之友”的公开信。这封由一百多名加拿大、英国和澳大利亚等国政界人士和中国问题专家签署的公开信认为，新冠病毒全球大流行的根源来自中国政府早期对武汉疫情的掩盖和处理不当。

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公开信也对世界卫生组织提出了批评，认为它受中国政府的影响，在刚开始时淡化了疫情。台湾公共卫生官员称，他们早在12月底就向世卫组织提出了新冠病毒人传人的警告，但是被无视。

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公开信把中国政府对疫情的掩盖称为“中国的切尔诺贝利时刻”，并认为这是自残造成的伤。因为在疫情爆发的早期，试图发出警告的中国医生被训诫，被缄口。试图报道疫情的公民记者陈秋实、方斌和李泽华至今下落不明。

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公开信认为，当前的全球危机是由一个“你们当中如此众多的人支持和容忍多年的政权引起的”，并呼吁认真评估中共政策对“中国公民和世界各国公民的生命”的影响。

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这封公开信是对本月初发表在《外交学人》上的百名中国学者公开信的回应。这些中国学者把对中国政府的质疑和批评称为“将新冠疫情政治化、污名化的声音”，并认为这些声音无助于遏制疫情。

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但是今天由三个智库发表的公开信认为：“尽管我们尚不清楚该病毒的确切来源和初始传播，但起源问题仍然非常重要，对于中国人民和全人类来说：只有了解这种全球性灾难是如何发生的，我们才能防止它再次发生。”

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签署这封公开信的加拿大人当中，除了查尔斯.伯顿（Charles Burton)等麦克唐纳-洛里耶研究所的几名学者外，还有加拿大前司法部长考特勒（Irwin Cotler）。英国、澳大利亚、立陶宛和爱沙尼亚等国家有议员签署。

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