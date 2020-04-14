疫情过后加拿大超市印刷广告恐消亡

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对于加拿大人来说，周末看看每个星期送来的超市、药店、五金店从周末开始7天有效的促销广告是生活中的一个组成部分。

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许多加拿大人明白，加拿大零售连锁店出于促销和库存管理的需要、每个星期对少部分商品进行打折销售，以吸引顾客光顾自己的店铺。所以，只要不是非得立刻就买的急需情况，等到商店打折推销时再购买需要的商品能够剩下不少购物开支。

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但COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大的泛滥导致许多加拿大人不敢到商店购物而是改成网上购物，甚至连送到家门口的广告袋都不敢打开、担心广告袋上和广告纸上有新冠病毒。

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网上购物虽然选择少、价格高出实体店还不打折，但好处是购物超出一定数额则送货可以免费，所以是各有千秋。

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光顾实体商店的顾客少了，一些零售连锁店决定不再印送每周一次的广告，结果是加拿大人发现每周虽仍然有广告袋送到家门口，但广告袋便轻了、一些商店的广告没有了。

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加拿大主要零售业集团公司Loblaw在3月份宣布为了防疫不再在商店内提供印刷广告；现在Loblaw集团公司又宣布计划永久性停止印刷和发送每周推销广告，而只在网站和通过手机APP发布推销广告。

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Loblaw集团公司旗下不但有Loblaw超市，还有No Frills, Real Canadian Superstore和Maxi等连锁店。

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其他加拿大连锁店集团公司有的也开始试行用网络广告取代印刷广告，有的则采取两条腿走路这样等等看的对策。

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研究加拿大零售市场的一些专家认为，COVID-19病毒肺炎疫情过后一个后遗症可能会是印刷广告这一有几十年历史的零售商店推销手段的消亡；而这又会带来印刷业一些靠商业广告为生的公司失去生意，也会让加拿大邮局的广告递送业务失去收入。

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RCI with David Friend · The Canadian Press、CBC News

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