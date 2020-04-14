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近6百万加拿大人已申请紧急救助金

作者 方华 |
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发表 2020年4月14日（星期二）08:05
更新 2020年4月14日（星期二）11:21

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加拿大联邦政府劳动部的统计数字显示，在过去一个月中已经有近6百万人向政府申请了COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金或失业金。

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加拿大政府有关部门已经完成了对其中540万个申请的审批程序。

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这近6百万名申请者中超过一半（350万人）申请的是加拿大紧急救助金，剩下的申请的是联邦失业金项目。因为现在这两个项目在今后4个月中已经合二为一，所以统计数字放在一起计算。

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如果获得批准，申请加拿大联邦政府紧急救助金的申请者将可以获得每个月2千加元的补助金。最多可以申请领取4个月的紧急救助补助金。

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联邦议会反对党保守党批评特鲁多政府的加拿大紧急救助金项目有严重的设计缺陷，对那些受疫情影响虽然没有失业但每个星期工作时数很少的人忽视不管。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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