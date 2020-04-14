IMF：全球经济今年将萎缩 3％，2021年反弹 5.8%

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国际货币基金组织（IMF）在最新预测中表示，在新冠病毒的打击下，2020 年世界经济将是自1930 年代大萧条以来最糟糕的一年。

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星期二，IMF 表示，预计全球经济今年将萎缩 3％，然后在 2021 年以 5.8％ 的速度反弹。

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不过，IMF 承认，明年的反弹前景，目前仍被许多不确定因素所笼罩。

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IMF 对加拿大经济前景的预测是今年将萎缩 6.2％，然后到 2021年增长 4.2％。

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评估大幅降级

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IMF 对全球经济的评估进行了大幅度降级，1月份时，IMF曾预测今年全球经济会温和增长 3.3％。但是，随着新冠病毒演变成一场全球危机，世界许多地方的经济活动突然一下子停顿。

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IMF 首席经济学家吉塔·戈皮纳斯（Gita Gopinath）对记者说：世界已经陷入大 “封锁”，这是一场从未有过的危机。

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IMF 首席经济学家吉塔·戈皮纳斯（Gita Gopinath）/ (Esteban Felix/The Associated Press)

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在每年发布两次的《世界经济展望》中，国际货币基金组织还预测：

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美国经济今年收缩 5.9％

欧元区经济今年收缩 7.5％

日本经济今年收缩 5.2％

英国经济今年收缩 6.5％。

国际货币基金组织同时表示，今年全球贸易将骤降 11％，然后在 2021 年增长 8.4％。

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上周，国际货币基金组织负责人克里斯塔琳娜·乔治欧娃（Kristalina Georgieva）已经警告说，世界正面临 “自大萧条以来最严重的经济后果”。

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国际货币基金组织同时指出，给人带来希望的是，许多国家的经济决策者已对经济危机采取了 “迅速而大幅度”的应对措施。例如，美国颁布了三项单独的救助措施，其中包括 2.2 万亿美元的一揽子援助计划，这是历史上规模最大的一揽子计划，旨在于维持家庭和企业，直到疫情消退，经济生活开始恢复正常为止。

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（AP，CBC）

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