加拿大人在杭州：李文龙用虚拟现实记录新冠病毒爆发后生活 

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

之前的节目中，我们采访了一位留守在武汉的爱猫女孩克里斯蒂娜。今天我们将采访一位在中国杭州创业的加拿大人李文龙（Nikk Mitchell)。他也同样经历了中国整个新冠病毒从爆发到控制期的过程，并且用虚拟现实（VR）做了记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我通过长途电话采访了他。采访之前，我说，如果你觉得中文无法表达，可以用英文。但是，整个采访李文龙是坚持用中文完成的，完全没有问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Youtube视频：



加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一场意想不到的疫情令一切停顿

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

李文龙清楚记得，在农历新年前，他第一次听到新冠病毒爆发的消息。他并没有特别在意，经历了萨斯和猪流感爆发，他觉得这次也会同样安然度过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但很快，武汉和整个湖北关闭。他开始意识到情况严重，不久，杭州政府和他沟通，告诉他推迟复工两周 —— 他说，他当时觉得肯定不止两周。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

李文龙的公司FXG目前有三十多名员工，分布在杭州、北京、纽约、澳洲等地，这一下子，全部停顿下来了 —— 直到最近才开始复工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国新冠病毒爆发，为什么没有离开？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一、二月份，中国情况比较严重，李文龙的家人朋友都劝他回到加拿大。但那个时候，一是他感觉中国会处理这个事情，措施也很严格，应该没有什么风险。二是，也是更重要的是，那个时候他感觉，公司需要他。他引用了一句话：“船长是要和船一起下沉。就比如，如果有个风暴来临，只有一个救生船，我却跳船逃生了，这不应该。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时，大家都很担心。他的公司也全面停顿，受到很大影响，那样状况下，要是“船长”离开，会对公司和团队带来很大的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，现在看来，这个决定，对他个人的安全和公司都是最好的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

严格隔离是抗击新冠病毒爆发的关键

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在采访中，李文龙对中国政府应对新冠病毒表示赞赏。他说，尤其是在管理方面是非常严格的，执行很严格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在自己的VR短片和采访中，都提到了现在中国境内普遍使用的健康码，与手机支付宝相连，可以对每个人去了哪些地方，是否接近过感染“危险人群”了如指掌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在他发布的关于杭州新冠病毒爆发日常的VR视频中，李文龙也描述了人们如何通过网购订货、订餐，主要是避免人与人的接触，减少感染机率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

李文龙认为，严格隔离措施是击败新冠病毒的唯一办法，人们一定要知道如何配合。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为，北美等地方的民众可能还需要进一步认识，新冠病毒和别的病毒不一样，需要严格具体的规定，需要每个人执行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希望传递些正能量

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

李文龙认为，疫情当然是严重的，但是并不代表我们就只能等死。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他以自己的公司为例，隔离期间，他的公司没有了客户，收入变为零。但是，还是要继续给员工发工资。于是，他们利用这段时间，创立了一个新的网站，把以前的作品和资料集中在了一起。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他还专门拍摄了关于杭州疫情生活的短片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他开心地说，有很多朋友，平时没有机会联系，现在大家都隔离，反而有更多机会一起玩 —— 当然是通过虚拟现实。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

所以，人们要看到阴云下的一线希望。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

而且，他还认为，疫情总有一天会结束，很多人有很多想法，也会积蓄很多能量，憋着劲准备好好努力，抓紧机会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

与中国的缘分很偶然

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

李文龙是加拿大人，十八岁的时候，在网络上见到一则招聘启事，令他决定从温哥华的艺术学校退学，前往中国教授英文 —— 那就是个机会，之前他对中国没有特别的了解。他说，如果当时在别的地方有个机会，他也会去—— 这就是缘分吧。

这次偶然的缘分把他带到了中国，一住就是十几年。在这期间，他做老师，做演员，去酒吧，做DJ，尝试了很多东西。当然，内心还是喜欢和网络相关的事情。

八年前，他开始做游戏，和一个朋友一起做。然后，在YouTube上看到一个视频 —— 那是他第一次看到虚拟现实（VR）的拍摄方式，一个人戴着个特殊头盔，可以看到360度的全景影像，像是身临其境。他立即感觉那才是网络科技的未来，自己要早些开始。

五年前，李文龙来到杭州，在科技城的梦想小镇开始了他虚拟现实科技的探索。

YouTube 视频：李文龙拍摄的杭州新冠病毒爆发后的日常生活



李文龙着迷的虚拟现实，简单说，就是使用特别摄像机，360度全景拍摄。比如上面这段视频，在播放时，使用左上角的箭头，可以旋转看到360度的场景。

相关阅读：RCI专访：温哥华女孩克里斯蒂娜为爱猫拒绝离开武汉

YouTube链接：



加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada