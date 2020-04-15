加拿大央行呼吁零售商准许顾客使用现金

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加拿大中央银行强烈呼吁加拿大零售商继续接受消费者现金付款的购物方式，让客户用其最愿意使用的方式付款。

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加拿大央行指出，拒绝客户用现金购物给那些缺乏其他支付方式的顾客造成了额外的负担。

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肆虐加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情导致加拿大各地都实行了严格的保持社会距离的防疫措施，大部分商店关闭，那些经营民众生活必需品的商店虽然继续营业、但要采取经常进行清洁、保持人与人之间两米的距离、在收银员与顾客之间设立挡板等防疫措施。

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在这种情况下不少商店不愿意接受现金付款，担心收现金、找零钱会增加自己的雇员感染COVID-19病毒肺炎的风险。

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4月初，设在瑞士的国际清算银行发表研究报告说，接触现金导致传染COVID-19病毒的风险较低，目前还没有因为接触纸币和硬币而感染新冠病毒肺炎的病例。在COVID-19病毒更容易在塑料和不锈钢表面生存的情况下，使用信用卡和现金卡通过刷卡机付账同样有传染新冠病毒的风险。

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加拿大中央银行指出，加拿大现在流行的货币是聚酯材料制作的、可以用清洗的方式进行消毒。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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